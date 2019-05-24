تصرفات صبيانية غير متزنة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في تصريح لوكالة السودان للأنباء أوضح المهندس إبراهيم فضل عبد الله المدير العام لهيئة السكك الحديدية تعثر سير القطارات بسبب عدم الحركة ما بين الخرطوم وبحري مرورا بمنطقة الاعتصام.

وقال السيد ابراهيم إن التعامل مع سير القطارات غير قانوني وخطير بالنسبة للمتواجدين في خط السكة حديد بمنطقة الاعتصام وركوب المعتصمين بطريقة غير قانونية أثناء سير القطار خلال الفترة المتفق عليها مما أدى إلى سقوط أحد الركاب .

وأشار إلى أن القطار سابقا كان يسير بفترة زمنية ربع ساعة والآن يستغرق سيره ساعة ونصف بسبب الازدحام أمام الخط.

وأضاف أن الهيئة حتى الآن سيرت 8 قطارات فقط من جملة 30 قطارا، مشيرا إلى أن القطارات المحملة وصل جزء منها بـ60 عربة وهناك 40 عربة محملة ببعض محاصيل الصادرات لا زالت متوقفة بالإضافة إلى أن بعض المحطات الأخرى مكدسة بالبضائع.

وأكد أن إدارته على اتصال متواصل مع اللجنة الأمنية بالاعتصام بهدف حل المشكلة وإيجاد حلول لسير القطارات خاصة وأنها محملة بمواد مهمة حتى لا تتلف.

هذا الخبر الذي أوردته سونا يتحدث عن واقع على الأرض وتجب ضرورة معالجة هذه المعضلة فورا إذ ليس من المنطق في شيء أن يغلق المعتصمون مسار القطار ويعطلون مصالح الناس ، وليس من حقهم اساسا ايقاف سير القطارات فكيف ان كان هناك اتفاق بينهم وبين إدارة السكة حديد على فتح المسار ولم يتم تنفيذ الاتفاق كما ينبغي حتي نتج عن هذه الفوضى سقوط أحد الشباب ومقتله بكل أسف ، وهذا أمر مرفوض بشكل تام وليس من العمل الثوري في شيء ابدا أن يعيق المعتصمون حركة القطارات أو أن يغلقوا الطرقات على الناس ، وندعو إدارة الاعتصام وكل العقلاء في الساحة الى التعامل بحكمة وانصاف وان ينصحوا الشباب أن بترك هذه التصرفات الصبيانية الغير متزنة بل عليهم أن يشرفوا بأنفسهم على فتح مسار القطار وفي هذا خير عام ينعكس على الجميع بلا شك فهلا عملنا معا من اجل ذلك .