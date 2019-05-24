- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أكّد المؤتمر الوطني، استمرار عمله وأنشطته تحت قيادته الشرعية التي جاءت بها مؤسسات الحزب.
وقال القيادي بالحزب عبد الرحيم عمر حسن بحسب صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” إن حزبهم أمين في تصرفاته ونتائج أعماله وممارساته.
وأضاف أنّ الحزب يعمل تحت قيادته الشرعية التي جاءت بها المؤسسات الرسمية وعبر أجهزته القائمة دون الحاجة للتخفي، لجهة أنّه ليس هنالك ما يدعو لذلك على حد قوله.
ولفت إلى تحمل قيادات الحزب مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية طوال فترة حكمهم.
وأوضح تفهمهم للظروف التي تمرّ بها البلاد لكّنهم يتألمون لما يتعرّض له الوطن من تشظي.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الوطني يؤكد استمرار عمله وأنشطته تحت قيادته الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.