المؤتمر الوطني يؤكد استمرار عمله وأنشطته تحت قيادته الشرعية

الخليج 365:

أكّد المؤتمر الوطني، استمرار عمله وأنشطته تحت قيادته الشرعية التي جاءت بها مؤسسات الحزب.

وقال القيادي بالحزب عبد الرحيم عمر حسن بحسب صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” إن حزبهم أمين في تصرفاته ونتائج أعماله وممارساته.

وأضاف أنّ الحزب يعمل تحت قيادته الشرعية التي جاءت بها المؤسسات الرسمية وعبر أجهزته القائمة دون الحاجة للتخفي، لجهة أنّه ليس هنالك ما يدعو لذلك على حد قوله.

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ولفت إلى تحمل قيادات الحزب مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية طوال فترة حكمهم.

وأوضح تفهمهم للظروف التي تمرّ بها البلاد لكّنهم يتألمون لما يتعرّض له الوطن من تشظي.