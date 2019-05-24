دونالد ترامب: شركة “هواوي” قد تصبح جزءا من صفقة تجارية مع الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تخفيف، أو رفع العقوبات عن شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي”، المدرجة في قائمة واشنطن السوداء في حال إبرام اتفاق تجاري مع بكين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “من الممكن أن يتم إدراج “هواوي” بشكل أو بآخر في الصفقة التجارية” مع بكين، وأضاف أن “هواوي” خطيرة للغاية بالنظر إلى ما فعلته من الجانب الأمني والعسكري”.وتسعى إدارة ترامب لمنع بكين من الحصول على التقنيات الأمريكية الرئيسية عن طريق الحد من بيع المكونات الأمريكية الحيوية لها.

وكانت واشنطن قد تأخرت عن إدراج “هواوي” في قائمتها السوداء، خشية أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل المفاوضات التجارية مع بكين، ولكن بعدما وصلت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية إلى طريق مسدود قررت فرض القيود على العملاق الصيني.

وتشير المصادر إلى أن قرار تقييد تعامل الموردين الأمريكيين مع “هواوي” اتخذ سريعا فور انهيار المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

ووصلت المفاوضات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم إلى طريق مسدود هذا الشهر، حيث اتهم ترامب بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان المسؤولون من الصين والولايات المتحدة قريبين من إتمامها.