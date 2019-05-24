شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التقى في جدة اليوم نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

ولفتت الوكالة إلى حضور وزير الدولة السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

كما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي. المادة السابقة الشيوعي يعترض على تشكيل مكتب قيادي لقوى الحرية والتغيير المقالة القادمة اشتباكات مسلحة قرب ساحة اعتصام القيادة في الخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.