دقلو يلتقي محمد بن سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء الخميس، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يزور السعودية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

وحضر اللقاء المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.

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الفريق أول محمد حمدان دقلو، وصل إلى جدة مساء الخميس، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

وكانت السعودية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن إيداع مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي، (250 مليون دولار أميركي)، لحساب بنك السودان المركزي، في إطار دعمها للتنمية في البلاد.

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن:”هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم السعودية للسودان”، لافتا إلى أن هذا الدعم “سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، وخصوصا سعر صرف الجنيه السوداني”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.