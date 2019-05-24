حميدتي يصل السعودية‎

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، مساء الخميس، إلى السعودية، وفق ما جاء في بيان صادر عن المجلس العسكري.

والزيارة تعتبر الأولى لنائب رئيس المجلس العسكري خارج السودان، وذلك منذ توليه المنصب عقب اطاحة المجلس العسكري الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي.

وقال البيان: إن “حميدتي” وصل مطار جدة، وكان في استقباله الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة.

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ولم يشر البيان إلى مدة الزيارة، كما لم يقدّم أيّ تفاصيل أخرى.

والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015.

والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.

وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 أبريل الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.