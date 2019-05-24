الخارجية قطرية: جريمة القرصنة تسببت في تفكك دول الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في ذكرى قرصنة وكالة الأنباء القطرية الثانية، مشيرا إلى أنها تسببت في تفكيك دول الخليج.

وجاءت تغريدات آل ثاني، بالتزامن مع الذكري الثانية لقرصنة الوكالة، في 24 مايو/أيار 2017.

وقال آل ثاني: “يصادف الليلة الذكرى الثانية لطعنة الظهر التي تعرض لها الشعب القطري بجريمة قرصنة مدبرة وتلفيق وأكاذيب برر بها الطاعن حصاره الجائر على دولة قطر وشعبها”.

وأضاف الوزير القطري: “جريمة وضعت شعوب دول الخليج في موقف مفكك لا يحسد عليه”.

وكانت وكالة الأنباء القطرية “قنا” قد نقلت عن أمير قطر تصريحات مزعومة يشير فيها إلى علاقات بلاده مع إيران، ويندد فيها بمؤامرة خليجية تحاك ضد بلاده، والتي تحدث فيها أيضا عن أن القاعدة الأمريكية في بلاده لحماية قطر من أطماع دول الجوار.