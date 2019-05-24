عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 24 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

مستشار خادم الحرمين يستقبل حميدتي لدى وصوله جدة .

موقع امريكي : السودان مقبل على انفتاح اقتصادي بعد عقود من الظلام.

بيانان لتجمع المهنيين حول الدعوة للاضراب والعصيان المدني وفك تجميد النقابات .

استعداداً للاضراب السياسي والتصيان المدني : حشود بميدان القيادة العامة .

الفريق اول ركن جمال الدين عمر عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيساَ للجنة الامن والدفاع ويؤدي القسم امام البرهان .

الوطن

المهدي يدعو لميثاق شرف بين “العسكري” و “الحرية” لإدارة “الإنتقالية”

حميدتي يصل إلى جدة ويلتقي عدد من المسؤولين السعوديين

تجمع المهنيين: فك تجميد النقابات ردة ويخدم أجندة الثورة المضادة

السوداني

حميدتي يصل السعودية ويمنح المعلمين مرتب”3″ أشهر

كباشي لـ”السوداني”: من حق قوى الحرية تبني التصعيد الثوري

مصرع”16″ شخصًا في حادث مروري بطريق النيل الأبيض

إطلاق نار بشارع النيل ومعتصمون يغلقون الطريق بالمتاريس

تجمع المهنيين يرفض قرار إعادة النقابات والاتحادات

الانتباهة

تفاصيل جديدة حول مفاوضات”السيادي”

واشنطن لـ”العسكري”: لا مساعدات ورفع عقوبات دون حكومة مدنية

تعيين عضو جديد بـ”العسكري” وإطلاق نار بشارع النيل وإصابة طفل

مجلة أمريكية:” ذهب البشير وبقي نظامه يقاتل”

إغلاق كل طرق قيادة الجيش”بيلفام” أمام سكان جوبا

عبد القادر إبراهيم: لا نساند المجلس العسكري نكاية في الحرية والتغيير

الصيحة

صحيفة أمريكية: دول غربية تعتزم الاعتراف بالمجلس العسكري

“حميدتي”: لن نسمح بسقوط البلاد في هاوية ولن نسلّمها لمن يريد تصفية الحسابات

وفاة وإصابة”29″ شخصًا في حادثين بالشمالية والنيل الأبيض

بنك السودان يفك حظر حساب رجل الأعمال فضل محمد خير

اتحاد الصحفيين: نمد الأيادي بيضاء للكافة للتعاون خلال المرحلة المقبلة

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بدء انسياب”10%” من حصائل صادر الدواء للمصانع الوطنية والاستيراد

النمسا: فرصة سانحة للسودان ليكون إنموذجًا في التغيير السلمي

عزل أحمد بلال عثمان من أمانة الاتحادي الديمقراطي”المسجل”

الجريدة

قوى الحرية تعلن عن مليونية للمدنية والبناء ومتظاهرون يغلقون طريق مدني القضارف

معتمرون سودانيون يسافرون عبر ميناء صادر المواشي

ثوار يهتفون أمام موكب حميدتي” مدنية ـ مدنية”

مصابو القوات المسلّحة يطالبون برفع الخد الأدنى للمعاش

متاريس الثوار في مواجهة العسكري..من يكسب الرهان؟

نقابة بنك السودان السابقة تقدم استقالتها وتنضم للجنة التسيير

التيار

تدافع جماهيري ضخم في”مليونية” الشهداء بميدان الاعتصام

تجمع المهنيين: قرار فك تجميد النقابات ردة ويخدم الثورة المضادة

بنك السودان يلغي حجز حساب رجل الأعمال فضل محمد خير

جمال الدين عمر رئيسًا للجنة الدفاع وعضوا بالمجلس العسكري

إطلاق نار في محيط الاعتصام

آخر لحظة

حميدتي يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان

العسكري: لن نسلم البلد لمن يريد تصفية الحسابات

المهنيين: عودة النقابات ردة فعل ويخدم الثورة المضادة

رفض مقترح بنقل المفاوضات عبر شاشات مقر الاعتصام

الوطني: نتألم لما يتعرض له الوطن من تشظي

استئناف التجارة الحدودية بين السودان وليبيا وتشاد

مبادرة لتقريب وجهات النظر بين”العسكري والتغيير”