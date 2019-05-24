جيوفاني : كنت أتطلع لتحقيق دوري أبطال أفريقيا مع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرّ لاعب الهلال السابق البرازيلي جيوفاني بأنّه واثق من مستواه وقدراته الفنية، مشيرًا إلى أنّه ساهم في عديد من الانتصارات التي حققها الفريق غير أنّ مدرب الفريق كان له رأيًا آخر، مؤكدًا أنّه كان يتمنى أنّ يحقق دوري أبطال أفريقيا مع الهلال

وقال جيوفاني في تصريح خص إنّه قدّم مستويات كبيرة، وكان سعيدًا في تجربته مع الهلال لكّن مدرب الفريق لم يمنحه الفرصة لإثبات وجوده بشكل أكبر.

و”الأربعاء” أعلن الهلال عن فسخ التعاقد مع لاعبه البرازيلي جيوفاني إلى جانب اثنين من اللاعبين.

وأوضح جيوفاني أنّه يحترم قرار الهلال في إنهاء التعاقد، مؤكدًا أنّ الاتفاق تم بموافقة الطرفين.