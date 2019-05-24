تعيين الفريق أول ركن جمال الدين إبراهيم عضواً بالمجلس العسكري

التاريخ: 24-مايو-2019
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أدى الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم أمس، القسم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيساً للجنة الأمن والدفاع، خلفاً لمصطفى محمد مصطفى المستقيل.
وقال تعميم صادر من المجلس العسكري حسب صحيفة آخر لحظة، إن مصطفى محمد مصطفى تقدم باستقالته لظروف صحية، ويعد مصطفى محمد مصطفى من أشهر الضباط الذين عملوا في القوات المسلحة، حيث شغل إدارة الأمن العسكري والأمن الوقائي والإيجابي، وأدار عدداً من الملفات بينها ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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