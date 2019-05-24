الوطني: نتألم لما يتعرض له الوطن من تشظي

أكد المؤتمر الوطني استمرار عمله وأنشطته تحت قيادته الشرعية التي جاءت بها مؤسسات الحزب، وقال القيادي بالحزب عبد الرحيم عمر حسن في تصريحات صحفية أمس، إن حزبهم أمين في تصرفاته ونتائج أعماله وممارساته.

وأضاف “أن الحزب يعمل تحت قيادته الشرعية التي جاءت بها المؤسسات الرسمية وعبر أجهزته القائمة دون الحوجة للتخفي، لجهة أنه ليس هنالك ما يدعو لذلك على حد قوله، لافتاً إلى تحمل قيادات الحزب مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية طوال فترة حكمهم.

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وأوضح عبد الرحيم حسب صحيفة آخر لحظة، تفهمهم للظروف التي تمر بها البلاد لكنهم يتألمون لما يتعرض له الوطن من تشظي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)