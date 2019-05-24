إطاحة تاريخية لـ(أحمد بلال) من الاتحادي الديمقراطي

أصدرت قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي “المسجل” قراراً بعزل الأمين العام المكلف أحمد بلال، وتلا ممثل الشباب وليد حامد في مؤتمر صحفي بالأمانة العامة للحزب أمس، مذكرة عزل أحمد بلال وإنهاء تكليفه بمنصب الأمين العام وإعفائه من منصب نائب الأمين العام.

وقال حامد حسب صحيفة آخر لحظة، أنهم كشباب وتيار عريض داخل الحزب حاولوا بشتى السبل إقناع بلال بالتنحي من وظيفته الحكومية السابقة وزيراً للداخلية، وإفساح المجال أمام التيار المساند للحراك الثوري، إلا أنه ظل يرفض باستمرار.

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وقال إنهم كشباب وإعلاميين وقطاعات شاركوا في الثورة دون انتظار قرار من قيادة الحزب، ونوه حامد إلى أن مذكرة عزل بلال شملت توقيعات (14) ولاية تمثل المكاتب السياسية ورؤساء وأمناء الحزب العامين المنتخبين، بجانب رئيس جلسات المكتب السياسي المركزي ومقرر المكتب السياسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)