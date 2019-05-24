العسكري: لن نسلم البلد لمن يريد تصفية الحسابات

جزم نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بأنهم لن يسمحوا بسقوط البلاد في الهاوية، ولن يسلموها لمن يريد تصفية الحسابات، ونور حميدتي أمس المعلمين بما يجري في الساحة السياسية، قائلاً لازم يكون في عدل حقيقي ونحن لا نقصي أحداً، ولا بد من مشاركة كل الذين شاركوا في التغيير، مؤكداً استمرار التفاوض بينهم وقوى الحرية والتغيير، داعياً القوى للعمل من أجل مصلحة البلد حتى تخرج من الأزمة.

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وكشف “حميدتي” حسب صحيفة آخر لحظة، عن أنه اقترح تركيب شاشات كبيرة في ساحة الاعتصام لنقل جلسات التفاوض مباشرة للثوار حتى يكون الأمر في العلن وليس في الغرف المغلقة ليعرف الجميع مدى الصدق الذي يتعامل به المجلس مع هذه القوى، وقال هذا الأمر قوبل بالرفض من البعض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)