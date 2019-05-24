تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * المجلس العسكري: سنستدعي الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات * (حميدتي): اقترحت تركيب شاشات لنقل التفاوض مباشرة للمعتصمين * الفريق أول (جمال إبراهيم) رئيساً للجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري * مصرع (26) وإصابة (46) في حادثين منفصلين بالشمالية والنيل الأبيض الإنتباهة: * تفاصيل جديدة حول مفاوضات (السيادي) * واشنطن لـ(العسكري): لا مساعدات ورفع عقوبات دون حكومة مدنية * حميدتي يقترح تركيب شاشات لنقل التفاوض للثوار * تعيين عضو جديد بـ(العسكري) * مجلة أمريكية: (ذهب البشير وبقى نظامه يقاتل) * إطلاق نار بشارع النيل وإصابة طفل آخر لحظة: * حميدتي يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان * العسكري: لن نسلم البلد لمن يريد تصفية الحسابات Advertisements * (المهنيين): عودة النقابات ردة ويخدم الثورة المضادة * رفض مقترح بنقل المفاوضات عبر شاشات مقر الاعتصام * إطلاق نار بشارع النيل وإغلاق الطريق بالمتاريس * الوطني: نتألم لما يتعرض له الوطن من تشظي * عزل أحمد بلال من الأمانة العامة للاتحادي “المسجل” * الشيوعي: تمسك (العسكري) بـ(السيادي) سيعزل السودان دولياً * مبادرة لتقريب وجهات النظر بين (العسكري والتغيير) * استئناف التجارة الحدودية بين السودان وليبيا وتشاد السوداني: * حميدتي يصل السعودية.. ويمنح المعلمين مرتب 3 أشهر * كباشي لـ(السوداني): من حق قوى الحرية تبني التصعيد الثوري * مصرع (16) شخصاً في حادث مروري بطريق النيل الأبيض * تجمع المهنيين يرفض قرار إعادة النقابات والاتحادات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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