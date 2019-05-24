تغريدة ل الهندي عزالدين يسخر فيها من مجلس سيادة بأغلبية مدنية قائلا : خلو الخِتم في بيت “صديق يوسف”

سخر الكاتب الصحفي الأستاذ الهندي عز الدين من مقترح الامام الصادق المهدي بشأن المجلس السيادي الذي طرحه يوم الخميس، مغرداً : ” ‏أيّد الإمام الصادق المهدي مقترح أغلبية “مدنية” في مجلس السيادة لصالح قوى التغيير ، مقابل الموافقة على الرئاسة “العسكرية”، إذن هي مدنية للتصويت ، و عسكرية للتوقيع و الختم المُزيّن بلقب “فريق أول ركن” !!

مضيفاً : بالمرة أعملوا “خِتم” باسم الفريق البرهان و خلوه في بيت صديق يوسف!!، في إشارة للقيادي بالحزب الشيوعي عضو التفاوض.

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وكان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، قد دعا الخميس إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تعثر وتوقف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وقال المهدي، خلال حديثة في منتدى سياسي في الخرطوم “إن الصيغة التي ينبغي ان نحددها ونحميها بحزم في العلاقة العسكرية المدنية؛ هي اقامة مجلس سيادي في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)