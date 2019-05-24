سمو ولي العهد السعودي يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة الخميس، معالي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

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حضر اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية ،معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني، معالي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)