بنك السودان المركزي يلغي حجز حساب رجل الأعمال فضل محمد خير

الخليج 365 : قرر بنك السودان المركزي فك حجز حساب رجل الأعمال فضل محمد خير.

وأشار منشور صادر من البنك المركزي عممه لكافة المصارف حصل (باج نيوز )على نسخةٍ منه، بمخاطبة النيابة العامة ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية منتصف الشهر الحالي بإلغاء حجز حساب فضل محمد خير. واتهم فضل محمد خير بتجاوزات في بنك الخرطوم وألقي القبض عليه، قبل أن تقرر النيابة العام إطلاق سراحه بدفع مبالغ قاربت من 50 مليون دولار.

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