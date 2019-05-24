إقتصادي: إلغاء شرط الشيك المصرفي في العقارات والسيارات يساعد فى تنشيط السوق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم إن إلغاء شرط الشيك المصرفي في التعاملات في العقارات والسيارات يساعد فى تنشيط السوق وحرية التجارة وأضاف فى حديثه لـ( باج نيوز ) أن تقييد البيع للسيارات والعقارات بالشيك المصرفي انعكس سلبيا فى تراجع حركة البيع والشراء فى المجال مشيراً إلى أن التجار لا يفضلون التعاملات بالشيك المصرفية ويبذلون مساع كبيره لتوفير الكاش منوها إلى تأثير شرط البيع بالشيك على ارتفاع أسعار العقارات

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