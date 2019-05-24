وفاة ١١ راكبا وإصابة العشرات في حادث مروع لبص ” التوفيق “

توفي حوالي ١١ راكبا وأصيب قرابة ال٢٠ في حادث سير مروع لبص التوفيق يوم الخميس بالكيلو 21 على طريق بورتسودان، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

ووقع الحادث نتيجة إنفجار الاطار الأمامي للبص الذي كان في طريقه إلى مدينة دنقلا قادما من بورتسودان قرب تقاطع القرير، وتم اسعاف الجرحى إلى المستشفى الصيني.

وقال شهود عيان أن السرعة الزائدة للبص مع انفجار الاطار الامامي هي التي تسببت في وقوع الحادث.

ونشرت صوراً للضحايا والجرحى في مكان الحادث المروع الذي فجع ذويهم من الأهالي الذين هرعوا لتفقد أقاربهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)