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حميدتي يصل جدة في أول زيارة خارجية له وأمير مكة في استقباله

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ابومهند العيسابي 0 تبليغ

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حميدتي يصل جدة في أول زيارة خارجية له وأمير مكة في استقباله

وصل إلى جدة يوم الخميس نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان حميدتي، يرافقه الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس، في أول زيارة خارجية لأعلى مسؤول بالمجلس العسكري الانتقالي، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

 

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، كما حضر الاستقبال نائب أمير مكة بدر بن سلطان وعددٌ من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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