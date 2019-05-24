بالفيديو: تجمع الطيارين السودانيين يتوعد بهبوط اضطراري للمجلس العسكري خلال وقفة احتجاجية

توعد تجمع الطيارين السودانيين بسقوط المجلس العسكري اذا لم يستجب لمطالب الثورة والشعب بتسليم السلطة لحكومة مدنية وذلك عبر الشعارات التي رددها المشاركون اثناء وقفة احتجاجية بمطار الخرطوم مثل ( سلم سلم يابرهان ورانا وطن عايز بنيان) وشعار ( سلم سلم يا برهان ولا بتسقط انت كمان) بجانب شعار (حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب).

وأكد منظمو الوقفة الاحتجاجية للطيارين السودانيين وقوفهم مع الثورة حيث ذكر متحدث عنهم في كلمة عن التجمع حيث قال:( طيارين السودان قالوا كلمتهم واقفين مع الثورة حتى النهاية وحتى التسليم لحكومة مدنية) مشيرا الى الظلم الذي تعرض له الشباب خلال 30سنة وهي عمر النظام البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)