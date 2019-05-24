واشنطن توجه 17 تهمة جديدة لجوليان أسانج

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الخميس 23/مايو/2019 - 11:47 موكالات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، توجيه 17 تهمة جديدة إلى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الموقوف في بريطانيا، بينها خاصةً تهم منصوص عليها في قوانين مكافحة التجسس.وتتهم الولايات المتحدة أسانج خاصةً بتعريض بعض مصادرها للخطر، بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية للغاية.
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