- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجهت السلطات الأميركية اتهامات جديدة إلى مؤسس “ويكيليكس”، جوليان أسانج، في 17 فقرة لانتهاك قانون التجسس، وفقا لما ذكرته مجلة “داو جونز” المالية اليوم الخميس.
وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت في وقت سابق إن أسانج متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة كمبيوتر وفي حالة الإدانة، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وكانت شرطة لندن ألقت القبض على أسانج، في وقت سابق، في سفارة الإكوادور، بناءا على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، في 29 حزيران/يونيو 2012 ، لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.
وجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة توجه تهما جديدة لمؤسس “ويكيليكس” لانتهاكه قانون التجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.