الولايات المتحدة توجه تهما جديدة لمؤسس “ويكيليكس” لانتهاكه قانون التجسس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت السلطات الأميركية اتهامات جديدة إلى مؤسس “ويكيليكس”، جوليان أسانج، في 17 فقرة لانتهاك قانون التجسس، وفقا لما ذكرته مجلة “داو جونز” المالية اليوم الخميس.

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت في وقت سابق إن أسانج متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة كمبيوتر وفي حالة الإدانة، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وكانت شرطة لندن ألقت القبض على أسانج، في وقت سابق، في سفارة الإكوادور، بناءا على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، في 29 حزيران/يونيو 2012 ، لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.

وجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.

سبوتنيك