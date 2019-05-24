المتحدثة باسم الخارجية الروسية تتهم واشنطن باستفزاز إيران لدفعها إلى مواجهة مباشرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة باستفزاز إيران لدفعها إلى مواجهة مباشرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

فقد قالت زاخاروفا، اليوم الخميس 23 أيار/مايو: “يبدو أن العقوبات والضغط العسكري والخطاب العدواني من قبل واشنطن تستفز طهران عن قصد لاتخاذ إجراءات انتقامية صارمة، كما أنها سبب آخر للمواجهة المباشرة. وهو نهج خطير جدا”.

وأكدت أن الولايات المتحدة تضخم الموقف من خلال إرسال حاملات الطائرات والقاذفات إلى منطقة الخليج العربي، وترفق ذلك بتصريحات عدوانية واتهامات لا أساس لها، متهمة إيران ببعض الأنشطة التخريبية في المنطقة.

وأضافت أن موسكو تنصح الولايات المتحدة بالتفكير في العواقب المحتملة لسلوكها العدواني تجاه إيران، قائلة: “نوصي الولايات المتحدة الأمريكية بالتفكر فيما يمكن أن يوصل إليه السلوك العدواني، والمشاكل الجديدة، التي قد تتسبب بها للمنطقة والأمن الدولي”.

ووفقا لأقوالها فيجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل في عمليات التسوية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.