شاهد.. قطار يسحق سيارة شرطة أمريكية تجاوزت الإشارة الحمراء (فيديو)

الخميس 23/مايو/2019 - 10:59 م ارشيفية اخبار الخليج 365 اصطدم قطار بسيارة تابعة للشرطة الأمريكية في ولاية تكساس بعدما تجاهلت كل التبيهات وتجاوزت الإشارة الضوئية الحمراء. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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