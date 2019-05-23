ترامب يشكك في الحاجة إلى قوات إضافية في الشرق الأوسط

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، في حاجة الولايات المتحدة لإرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، فيما يستعد للقاء مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، لمناقشة الأمر في وقت لاحق.
وناقش قادة عسكريون أمريكيون إرسال نحو 5 آلاف جندي للمنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران.
وقال ترامب لدى سؤال الصحافيين له عن الخطة، إنه لا يعتقد أن بلاده "ستكون في حاجة لذلك لكنه مستعد لبحث الأمر".
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