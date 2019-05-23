نائب رئيس المجلس الانتقالي بالسودان يصل إلى جدة

وصل نائب رئيس المجلس الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ جدة وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة, والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة, وأمين محافظة جدة صالح التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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