طيران التحالف العربي يقصف مواقع جديدة للحوثيين في صعدة

أفادت مصادر يمنية بأن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات على مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة.
وأضافت المصادر، أن المقاتلات استهدفت تحركات الميليشيات الحوثية في مديريتي غمر وشدا، الحدوديتين في محافظة صعدة، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، الخميس.
ولفتت إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية، وهروب أعداد أخرى.
وتواصل الميليشيات الحوثية انتهاكاتها وخروقها باستهداف مواقع ألوية العمالقة، ومنازل المدنيين في الحديدة.
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