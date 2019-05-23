تجمع المهنيين يصف قرار فك تجميد النقابات ردة ويخدم أجندة الثورة المُضادة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لقرار المجلس العسكري القاضي بفك حظر النقابات والاتحادات المكونة في عهد النظام السابق، ووصف القرار بالردة وأنه يخدم أجندة الثورة المضادة لتبديد مكاسب الثورة والعودة بالبلاد إلى مربع التمكين والطغيان.

وأكد تجمع المهنيين في بيان له يوم الخميس،على صفحته بالفيس بوك ، إن مطالبهم العادلة لن تتحقق والنظام البائد وبقاياه ومن ينتمون له يقتاتون من نعيم موارد الدولة ويترممون على مؤسساتها التي بُنيت من عرق التعابى”.

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وطالب بأن تكون قوانين العمل النقابي ديمقراطية تستند إلى التقسيم الفئوي لا نقابة المنشأة، وأشار إلى أن مصالح العاملين لن تُراع عبر التلبيس والتخليط بين الفئات المختلفة داخل المؤسسة عبر تسكينهم في هيكل موحد، وأوضح بأن هذا الشكل ينسف معنى العمل النقابي ويحيله إلى سخرة تغمط به الحقوق وتغيب في خضمه الواجبات فتضيع مصالح العاملين وتتهتك عُرى المؤسسات وتصبح الغلبة لذوي القربى مثلما كان يحدث في عهد النظام السابق و”التمكين”.

وقال إن دعوته قائمة لشحذ الهمم في المؤسسات وأماكن العمل كافة لاستكمال تكوين لجان التسيير واللجان التمهيدية، واستنهاض القواعد لاستعادة النشاط النقابي الديمقراطي المستقل وقال إن هذا الأمر لم يعد مطلباً فئوياً محدوداً، بل أصبح ضامناً للوصول بالثورة لتمامها، وشدد على أن الثورة لبلوغ أهدافها الأرواح، واكتست لانتصارها الطرقات بالدم القاني للشباب الذين تنازلوا عن مستقبلهم، واختاروا القبر الضيق في مقابل الوطن الواسع الفسيح.

وشدد تجمع المهنيين على أن موقفه الثابت والرافض لنظام الإنقاذ ليس اعتباطياً، ولا مقاومته له نزهة ولكنه موقف مبني على رفض ومقاومة ممارساته والتي كانت نقابة المنشأة إحدى مظاهره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)