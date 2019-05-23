عاجل .. أنباء عن إطلاق رصاص في منطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة

أكدت مصادر صحفية سماع دوي رصاص بمحيط منطقة الإعتصام بالقيادة العامة مساء اليوم الخميس مما أدى لوقوع مصابين.

وقال شهود عيان بحسب ما نقلته “العين الاخبارية” إن قوة مسلحة بادرت بإطلاق الرصاص الحي بكثافة على جنود من الشرطة العسكرية التابعة للجيش السوداني كانت مرتكزة تحت جسر النيل الأزرق شمالي ساحة الاعتصام لحماية المحتجين.

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وأكد الشهود تبادل إطلاق النار تحت الجسر، ما أدى الى إصابة أحد أفراد الشرطة العسكرية وآخر من المدنيين المكلفين بحراسة مداخل الاعتصام “المتاريس”.

وقال محتجون بحسب “العين الاخبارية” إنهم سمعوا أصوات الرصاص بكثافة مع ساعة إفطار رمضان، لكن لم يتسن لكثير منهم معرفة ما دار على وجه الدقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)