حميدتي يعلن زيادة مرتبات المعلمين ويمنحهم مرتب 3 أشهر

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن تحفيز المعلمين بمرتب 3 أشهر، ووعد بزيادة مرتباتهم بنسبة تساوي أعلى المرتبات في الدولة، وتبرع بـ5 آلاف جنيه لكل معلم عمل بتصحيح أوراق الشهادة الثانوية، وعددهم 6 آلاف معلم.

وسلم دقلو خلال زيارته لوزارة التربية والتعليم للوقوف على أوضاع معلمي كنترول الشهادة الثانوية يوم الخميس، مستحقات “الكنترول” وعددهم 1200 معلم يعملون حالياً في مراجعة أعمال التصحيح بوزارة التربية، وشدد على إقامة العدل وتحقيق المساواة بين كافة الناس ومحاربة الظلم.

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وقال الفريق دقلو “لدى علمنا أن مرتب المعلم هو ألف جنيه فقط، تخصم منها 250 جنيهاً، وتابع “هذا الوضع الذي يعيشه المعلمون حالياً وضع كارثي، وفيه ظلم كبير، لذلك نقول أنتم متطوعون ولستم موظفين”.

وأضاف بحسب شبكة الشروق – إذا كان هناك إضراب فأنتم أحق به وكان بإمكانكم استغلال الظروف الراهنة، لأن كل محفزات الإضراب متوفرة لديكم، لكن أنتم أهل الوعي والعلم، وطالما أنتم موجودون فالسودان بخير.

وأعلن النائب عن تحسين أوضاع المعلمين في البلاد قائلاً، “بإذن الله سنزيد مرتبات المعلمين لتتساوى مع أعلى المرتبات في الدولة”، وسلم وزارة التربية مستحقات 1200 معلم “كنترول الشهادة”، لتصرف فوراً، ووجه بحصر بقية المعلمين الذين صححوا أوراق الشهادة وعددهم 4800 معلم لتسليمهم مستحقاتهم في ولاياتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)