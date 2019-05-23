الصحة: لا علاقة لوالي الخرطوم بتعيين الفاتح وراق مديراً لمستشفى بحري

قطعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، بأنه لا علاقة لوالي الولاية المكلف بتعيين الفاتح عبدالله وراق، مديراً عاماً لمستشفى بحري من قريب أو بعيد، وأوضحت في تعميم صحفي يوم الخميس، أن الإجراء تم وفقاً لسياسة الوزارة في اختيار المديرين العامين للمستشفيات.

وقللت الوزارة مما تم تداوله في الوسائط الإعلامية المختلفة حول تعيين الفاتح لعلاقته بالسيد والي ولاية الخرطوم، ودعت الذين يتناقلون الأخبار لتوخي الدقة.

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وذكر التعميم بحسب شبكة الشروق – أن الفاتح يعمل بوزارة الصحة ولاية الخرطوم كاستشاري لأمراض النساء والتوليد بمستشفى الخرطوم التعليمي، وتم نقله لمستشفى حاج الصافي في العام 2013 كاستشاري لأمراض النساء والتوليد، ومن ثم مديراً عاماً لعدد من المستشفيات، آخرها مستشفى البان جديد.

وذكرت الوزارة أن قرار تعيين الفاتح، تم من قبل إدارة المستشفيات والمراكز المتخصصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)