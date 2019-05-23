مسار جديد للحرية والتغيير في التفاوض مع العسكري

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، الخميس، في بيان أنه سيجري مشاورات مع أنصاره على الأرض للتباحث حول حلول، بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس الانتقالي بشأن مجلس يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية. وقال التحالف في بيانه الخميس إن قواه “ستبتدر حملة مشاورات واسعة مع كافة أطياف الشعب السوداني، تفتتحها بنقاش مع الثوار في ميادين الاعتصام، تطلعهم فيها على كافة الحقائق وتستمع إلى وجهاتهم التي يبتغون أن تسير فيها ثورتهم”.

وأضاف “اعتصاماتنا مستمرة في كل أرجاء البلاد بسلميتها ووحدتها الفريدة وتعمل لجاننا على الجاهزية لكافة الخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني”.