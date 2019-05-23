"فيسبوك" تحذف 2.2 مليار حساب مزيف في 3 شهور

أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط.

ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا والذي يصل لحوالي 2.38 مليار حساب، ويذكر بأن الشركة قامت بإقفال 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من عام 2018 وتم إقفال 694 مليون حساب وهمي في المدة نفسها أي الربع الأخير من عام 2017.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت عن هذه الأرقام من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوي بدءاً من عام 2020، بدل نشره مرتين في السنة مع إضافة حسابات إنستغرام إليه.

وقال المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، في اتصال مع CNN، إن "أهمية التحاور الصادق لا تقل عن أهمية التقارير المالية التي نقدمها، لذلك يجب أن يكون الاثنان متساوين".

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وقالت الشركة إنها تقدر أن 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى، مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة، على فيسبوك، كانت من الأشياء التي تنتهك سياسات المحتوى من ناحية العنف والمشاهد المؤذية.

وأضافت الشركة في التقرير: "لقد شهدنا زيادة حادة في إنشاء حسابات مزيفة مسيئة على فيسبوك في الأشهر الستة الماضية. حيث تمكنا من تحديد معظم هذه الحسابات في غضون دقائق من التسجيل. ومع ذلك، فقد أسفرت الهجمات المبرمجة من إنشاء المزيد من هذه الحسابات الوهمية مما جعلها تتجاوز الكشف الأولي".

وتابعت فيسبوك بالقول إنها زادت من حجم الكشف الاستباقي للمحتوى الذي يتضمن المخدرات والأسلحة النارية. فخلال الربع الأول، وجدت أنظمتها وأوقفت 83.3 ٪ من المحتوى الذي يتعارض مع سياسة المخدرات و69.9 ٪ من المحتوى الذي يتعارض مع سياسة الأسلحة النارية، لشركة فيسبوك، قبل أن يتم التبليغ عنه من قبل المستخدمين.

هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها الشركة تقرير الشفافية هذا، وأعلنت أنها ستقوم بذلك كل 3 أشهر من الآن وصاعداً لكل من فيسبوك وانستغرام.