إلي ذلك قبل المجلس العسكري الانتقالي استقالة عضو المجلس الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، وعين الفريق أول جمال الدين عمر إبراهيم الخميس بديلاً له، وأدى القسم اليوم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عضواً في المجلس العسكري ورئيساً للجنة الأمن والدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إطلاق رصاص في منطقة الاعتصام بوسط العاصمة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.