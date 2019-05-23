المجلس العسكري يوجه بتنفيذ قرار فك حظر النقابات والاتحادات المهنية

وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ بوضع قرار الغاء تجميد نشاط النقابات المهنية والاتحادات موضع التنفيذ. ودعا الامين العام لمجلس الوزراء المكلف؛ عثمان حسين عثمان في خطاب اليوم الخميس؛ الى مواصلة التعامل مع النقابات والاتحادات المعتمدة سابقا بواسطة مسجل العمل. واصدر خطاب معنون الى رئيس اتحاد نقابات عمال السودان؛ واتحدا اصحاب العمل ومسجل عام تنظيمات العمل لتنفيذ القرار فورا.

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