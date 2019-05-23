المجلس العسكري يسلم معسكرات "يوناميد" لقوات الدعم السريع

خاطب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول ركن؛ عبد الفتاح البرهان؛ البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة لحفظ الامن والسلام في اقليم دارفور (يوناميد)؛ بتسليم المعسكرات الى قوات الدعم السريع.
وجاء في القرار ان يكون التسليم اعتبارا من اليوم الخميس؛ وعلى جهات الاختصاص اتخاذ مايلزم لتنفيذ القرار.
الجدير بالذكر ان هذا القرار ياتي تنفيذا للقرارات الاممية واستكمالا لاسترانجية الترتيبات الخاصة بخروج قوات حفظ السلام من السودان.
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