الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تستسلم حتى لو تعرضت للقصف

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تستسلم حتى إذا تعرضت للقصف.
وحسب "رويترز" قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الخميس إن طهران لن تستسلم للضغوط الأمريكية ولن تتخلى عن أهدافها حتى لو تعرضت للقصف مع تصاعد التوتر بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله في حفل بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات: "نحن بحاجة إلى المقاومة، حتى يعرف أعداؤنا إذا ما قصفوا أرضنا، وإذا استشهد أطفالنا أو أصيبوا أو اعتقلوا، لن نتخلى عن أهدافنا من أجل استقلال بلدنا وفخرنا".
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