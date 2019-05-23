نظم العشرات من عمال الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالخرطوم صباح اليوم “الخميس” وقفة احتجاجية أمام مباني الإمدادات بالخرطوم، ورفع المحتجون لافتات طالبت بتسليم السلطة لحكومة مدنية ورددوا شعارات نددت بتأخير التسليم. وطافت المسيرة داخل فناء الصندوق القومي للإمدادات الطبية والشوارع المحازية لكبري الإمدادات الطبية وقُبالة صيدلية الشهيد أحمد حسن بميدان السجانة، وشارك في الوقفة الاحتجاجية كل فئات العاملين بالصندوق من صيادلة عمال وموظفين وأمناء مخازن ومهندسين وجميع الموظفين والعمال بالصندوق. وقال الناشط عزالدين دهب خلال مخاطبته المسيرة إنهم يطالبون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وشدد على أن الثورة السودانية أسقطت العسكر فلايمكن أن ترضي بحكم عسكري أخر، مؤكداً الوفاء لدماء شهداء الثورة السودانية. وحول الاعتصام المزمع تنفيذه قال دهب بتوقيع الإمدادات على دفتر الحضور الثوري إن كل الخيارات مفتوحة بما فيها العصيان المدني والإضراب الشامل من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمدادات الطبية تنظم وقفة احتجاجية تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.