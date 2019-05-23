تعيين الفريق جمال الدين عمر عضواً بالمجلس العسكري

أصدر المجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس، مرسوماً دستورياً عيّن بموجبه الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي، ورئيساً للجنة الأمن والدفاع. وأدى الفريق جمال القسم أمام رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحضور نائب رئيس المجلس، ورئيس القضاء. Advertisements وعين الفريق أول جمال، خلفاً للفريق الركن مصطفى محمد مصطفى الذي تقدم باستقالته لظروف صحية. وجاء القرار ذلك بعد الاطلاع على المرسومين الدستوريين (3) و(7) لسنة 2019، وعلى قرار المجلس العسكري الانتقالي بالرقم (133) لسنة 2019، وعملاً بأحكام المرسوم الجمهوري رقم (8) لسنة 2019م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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