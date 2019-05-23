المجلس القومي للأدوية والسموم : لجنة فنية لضمان منتوج الصناعة الدوائية

انعقد اجتماع المجلس القومي للأدوية والسموم يوم الخميس بمباني المجلس. وقدم الأمين العام للمجلس المكلف د. حسن عبد الرحمن تنويرا عن اهتمام المجلس العسكري الانتقالي بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام للصناعة الوطنية واستيراد الأدوية بتوجيه بنك السودان بمواصلة تخصيص نسبة ١٠٪ من قيمة حصائل الصادر للدواء حيث أكد بدء انسيابها لمصانع الدواء الوطني وكذلك للاستيراد.

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كما بحث اجتماع المجلس موقف توفير أدوية قائمة الإكتفاء الذاتي للصناعة الوطنية من الأدوية البيطرية، ووجه بتكوين لجنة للاطمئنان على مقدرة المصانع الوطنية من إنتاج حاجة البلاد من الدواء بحسب قائمة الاكتفاء الذاتي.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د سليمان عبد الجبار في تصريحات صحفية بحسب وكالة السودان للأنباء – إنه قد تم الاتفاق على إعادة تشكيل اللجان الفنية بالمجلس لانتهاء أجلها وفق اللائحة وذلك من خلال تكوين لجنة تضم عددا من أهل الاختصاص من أساتذة الجامعات والفنيين تعمل على إجازة معايير الاختيار بصورة علمية ومن ثم رفعها للمجلس لإجازتها بصورتها النهائية إلى جانب تشكيل لجنة أخرى من الأعضاء لمراجعة متطلبات تسجيل المصانع والمنتجات الطبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)