البنك المركزي يفك حجز حساب رجل الأعمال فضل محمد خير

التاريخ: 23-مايو-2019 فى : اقتصاد 157 مشاهدة قرر بنك السودان المركزي فك حجز حساب رجل الأعمال فضل محمد خير. Advertisements وكشف منشور صادر من البنك المركزي وتم تعميمه لكافة المصارف بمخاطبة النيابة العامة ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بتاريخ 15-5- 2019 بإلغاء حجز حساب فضل محمد خير. وقد اتهم رجل الأعمال فضل محمد خير بتجاوزات في بنك الخرطوم وألقي القبض عليه، قبل أن تقرر النيابة العام إطلاق سراحه بدفع مبالغ قاربت من 50 مليون دولار في ما عرف بحملة القطط السمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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