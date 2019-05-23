شرطة تندلتي تلقي القبض على مسؤول سابق

ألقت الشرطة بمحلية تندلتي غربي ولاية النيل الأبيض القبض على معتمد تندلتي السابق حمدتو مختار، فيما أشارت معلومات إلى أن المعتمد سلم نفسه للشرطة بعد أن علم بوجود أمر قبض ضده.

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وتعود تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة التيار – إلى اعتداء المعتمد على رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالمحلية زهير فرح إبان توليه مهامه.

وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر متطابقة أن النيابة المختصة بكوستي أخطرت شرطة تندلتي بضرورة التحفظ على المعتمد لكونه مطلوباً في بلاغ آخر، قبل وقت كافٍ من إطلاق سراحه بالضمان الشخصي، وقال مصدر – فضل حجب هويته – إن المعتمد السابق مطلوب في بلاغ بيع أكثر من (14) ألف جوال ذرة بالاشتراك مع تاجر يدعى حسين المؤمن الذي ألقي القبض عليه أمس الأربعاء قبل دقائق من الإفطار، وكانت نيابة تندلتي وجهت تهماً للاثنين تحت المؤاد 21/177/178 من القانون الجنائي، والمواد 21/24 من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)