مصدر:كتائب الظل موجودة وتنتظر إعلان ساعة الصفر للتحرك

قطع مصدر امني بتوالي اجتماعات قيادات وعضوية حزب المؤتمر الؤطني علي عدد من المستويات . وقال بحسب التيار الاكترونية ان كتائب علي عثمان موجودة لكنها لم تتلقي الاوامر بساعة الصفر بالتحرك . ولفت الي اجتماعات تضم عدد من رموز النظام السابق تنتظم باحد المنازل الطرفية بالعاصمة السودانية الخرطوم للاشراف والمتابعة ويضيف المصدر في حديثه ان عدد كبيرا من رموز النظام ليسوا قيد الاعتقال كما يشاع . Advertisements وأفادت التيار أنها ستنشر حوارا كاملا لاحقا . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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