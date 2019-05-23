الكوادر الطبية بطوارئ بحري الإضراب من أجل توفير المعينات

طالبت الكوادر الطبية بطوارىء مستشفى بحري بتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات والاحتياجات الاساسية وتكملة النواقص من اجل تقديم خدمة طبية مقبولة للمرضى وأوقفت طواري بحري وإستقبال المرضي عدا أقسام الحالات الحرجة كالعناية المكثفة والوسيطة والمعمل ووحدات الكلي.

وقال المدير العام لمستشفى بحري الدكتور عبدالله محمد وراق ان العمل جاري في صيانة اقسام الطوري وتحسين بيئة العمل من اجل تقديم خدمة طبية مقبولة للمرضى وان الاقسام الحرجة تستقبل حاليا المرضى مشيرا الي ان العمل سيستمر بصورة طبيعية من يوم غد الجمعة ، مبينا ان الجهود مبذولة من اجل تحسين وتهيئة بيئة العمل وتحقيق مطالب كوادر العمل بالطواري في توفير معينات العمل.

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من جانبة قال الدكتور محمد احمد حيدر مدير طبي اول حوادث بحسب سونا – ان الوقفة جاءت من أجل تحسين بيئة العمل وصيانة اقسام الحوادث وتوفير معينات العمل من اجل تقديم خدمة طبية بشكل مقبول للمرضى واضاف في ظل الادارة الجديدة للمستشفى ان العمل في الصيانة جاري وان المدير الجديد ابدى اهتماما كبيرا وبدأ في تنفيذ مطالب الكوادر التي تعمل بالطواري وانة متابع ويقف بنفسة علي سير العمل الى جانب تعاونه مع العاملين بالمستشفى ، وقال ان العمل سيسير بصورة طبيعة حال اكتمال الصيانة وتحسين بيئة العمل وتوفير المعدات والمعينات.

وقال رئيس لجنة التمريض الدكتور فائز احمد عمر ان الهدف من الاضراب الجزئي هو تحسين بيئة العمل وتوفير المعينات وتكملة النقص في كوادر التمريض وتوفير الحماية للكوادر الطبية من الاعتداءات المتكررة وتوفير احتياجات قسم حديثي الولادة بالاضافة الي المعينات الاساسية كالأكسجين والحضانات والاستراحات للكودار الطبية وتكملة نوافص معدات العنابر من نقالات وكراسي متحركة وسراير ومراوح موكدا انهم على استعداد لاستقبال المرضى حال تنفيذ طلباتهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)