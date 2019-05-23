وقالت الفضائية، أن تعيينه جاء خلفاً لمصطفى محمد مصطفى المستقيل، بعد أن تقدم باستقالته لظروف صحية، حسمبا أفاد تعميم صادر من المجلس العسكري.
وأدى الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم اليوم القسم أمام رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، عضوا بالمجلس العسكري الإنتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.
ويعد مصطفى محمد مصطفى من أشهر الضباط الذين عملوا في القوات المسلحة، حيث شغل إدراة الأمن العسكري والأمن الوقائي والإيجابي، وأدار عدد من الملفات بينها ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعيين الفريق جمال عمر رئيسا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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