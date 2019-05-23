اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عاجل.. تعيين الفريق جمال عمر رئيسا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بعيين الفريق جمال عمر، رئيسا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري السوداني.

وقالت الفضائية، أن تعيينه جاء خلفاً لمصطفى محمد مصطفى المستقيل، بعد أن تقدم باستقالته لظروف صحية، حسمبا أفاد تعميم صادر من المجلس العسكري.

ورأجت أنباء في وقت سابق عن وجود تباينات داخل المجلس العسكري فيما يتعلق بالتفاوض مع قوى الحرية والتغيير.

وأدى الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم اليوم القسم أمام رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، عضوا  بالمجلس  العسكري الإنتقالي ورئيسا للجنة  الأمن والدفاع.

ويعد مصطفى محمد مصطفى من أشهر الضباط الذين عملوا في القوات المسلحة، حيث شغل إدراة الأمن العسكري والأمن الوقائي والإيجابي، وأدار عدد من الملفات بينها ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعيين الفريق جمال عمر رئيسا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا