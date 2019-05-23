عاجل.. تعيين الفريق جمال عمر رئيسا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بعيين الفريق جمال عمر، رئيسا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري السوداني.

وقالت الفضائية، أن تعيينه جاء خلفاً لمصطفى محمد مصطفى المستقيل، بعد أن تقدم باستقالته لظروف صحية، حسمبا أفاد تعميم صادر من المجلس العسكري.

ورأجت أنباء في وقت سابق عن وجود تباينات داخل المجلس العسكري فيما يتعلق بالتفاوض مع قوى الحرية والتغيير. وأدى الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم اليوم القسم أمام رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، عضوا بالمجلس العسكري الإنتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.

ويعد مصطفى محمد مصطفى من أشهر الضباط الذين عملوا في القوات المسلحة، حيث شغل إدراة الأمن العسكري والأمن الوقائي والإيجابي، وأدار عدد من الملفات بينها ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.