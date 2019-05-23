أخبار لا تفوتك| رسالة من المجلس الإنتقالي.. ومشاورات بين هؤلاء (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



"المهنيين السودانيين" يرفض إلغاء تجميد النقابات والاتحادات المهنية

أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، الخميس، رفضه إلغاء تجميد النقابات والاتحادات، معتبراً ذلك "ردة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل على تبديد مكاسب الثورة".

جاء ذلك في بيان أصدره "تجمع المهنيين" الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ شهور، اطلعت عليه الأناضول.

وقال التجمع: "نرفض قرار المجلس العسكري القاضي بفك تجميد نقابات واتحادات النظام، ونعتبر ذلك ردَّة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل لتبديد مكاسب الثورة"

والأربعاء، قرر المجلس العسكري، إلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قرر في أبريل/ نيسان الماضي، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وجاء قرار المجلس - وقتها - في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام عمر البشير عليها.

ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية والقيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف تتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.

قادة الاحتجاج يتشاورون لحل تعثر مفاوضاتهم مع الجيش

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان الخميس في بيان أنه سيجري مشاورات مع أنصاره على الأرض للتباحث حول حلول بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري الحاكم بشأن مجلس يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد بعد تعليقها لمدة 72 ساعة من قبل رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان بحجة تدهور الأمن في العاصمة.

وليل الاثنين أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير بأن المباحثات حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.

وقال التحالف في بيانه الخميس أن قواه "ستبتدر حملة مشاورات واسعة مع كافة أطياف الشعب السوداني تفتتحها بنقاش مع الثوار في ميادين الاعتصام، تملكهم فيها كافة الحقائق وتستمع الي وجهاتهم التي يبتغون أن تسير فيها ثورتهم".

وأضاف "اعتصاماتنا مستمرة في كل أرجاء البلاد بسلميتها ووحدتها الفريدة وتعمل لجاننا على الجاهزية لكافة الخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني".

Advertisements

وفي 6 نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمراراً للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.

وأفاد شهود عيان أن موظفي عدد من المؤسسات الحكومية خرجوا في تظاهرات الخميس بمن فيهم موظفو بنك السودان المركزي وشركة الكهرباء.

وحمل المتظاهرون لافتات تساند مطالب المحتجين واستعدادهم لبدء حملة العصيان المدني .

المجلس الانتقالي في السودان: لسنا طامعين في السلطة

ناشد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد دقلو المعروف بحميدتي قوى الحرية والتغيير بقبول شراكة حقيقية مع المجلس، وذلك عقب إخفاق جولة أخرى من المفاوضات بين الطرفين.

وجدد حميدتي خلال زيارة إلى سجن كوبر الأربعاء، قوله إن المجلس العسكري لا يطمع في السلطة، وإنما يسعى لضمان وإتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

إلى ذلك، قال إن المجلس يبحث عن شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير، مشددا على أن المتظاهرين لم يكن بوسعهم إسقاط النظام دون تدخل الجيش، وأن الأخير لم يكن بإمكانه تولي السلطة وإزاحة البشير لولا المظاهرات الشعبية التي نظمتها قوى التغيير.

كما شدد على أن الجيش هو "الضامن الحقيقي للشعب السوداني إلى أن تقوم انتخابات حرة ونزيهة، عندها نطمئن ونمشي إلى ثكناتنا، بحسب تعبيره.

ويأتي هذا الموقف، بعد تعثر المفاوضات التي عقدت في وقت متأخر من مساء الاثنين بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بسبب قضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته. ولاحقاً أفادت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في الخرطوم، أن المجلس العسكري السوداني رفض يوم الأربعاء " الأغلبية المدنية" في المجلس السيادي. وأضافت أن الانتقالي رفض "الرئاسة الدورية" للمجلس، كما رفض "الرئاسة المدنية" أيضاً.

موقع أمريكي: السودان مقبل على انفتاح اقتصادي بعد عقود من الظلام

أكد موقع “ستراتفور الامريكي” الذي يُعد من أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، إن السودان مقبل على انفتاح اقتصادي بعد عقود من الظلام، متوقعاً إمكانية أن يحقق السودان نموا اقتصاديا سريعا على المديين القصير والمتوسط.

وذكر الموقع أن السودان يملك من المقومات التي تجعله قادرا على تحقيق النجاح الاقتصادي والمشاريع، مضيفاً إنه بعد ثلاثين عاما من “العزلة الدولية”، هناك مؤشرات الآن تدل على أن المجلس العسكري الانتقالي يخطو نحو إقامة حكومة مدنية تدير البلاد في السنوات المقبلة.

وتابع “إن تحولا سياسيا جوهريا من هذا القبيل قد يدفع الولايات المتحدة في نهاية المطاف لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي طالما حدت من الاستثمار في البلاد لوقت طويل لا سيما من الغرب”.

وسيكون بوسع الشركات المتعددة الجنسيات الراغبة بالاستثمار ، الاستفادة من الدخول في أسواق السودان المتنوعة وغير المستغلة إلى حد كبير، وجميعها بحاجة إلى التمويل والتقنية الحديثة والخبرات.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن أهم الفرص أمام المستثمرين الأجانب في السودان تتوفر في قطاعات الزراعة والبنية التحتية وتعدين الذهب والسياحة، والتي قد تكون متاحة لأول مرة منذ عقود.