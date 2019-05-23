بومبيو: ترامب مصمم على تغيير نهج النظام الإيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب مصمم على "تغيير نهج النظام الإيراني". وكان بومبيو صرح قائلا أنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران مسؤولة عن تخريب المصالح النفطية الخليجية، فيما يستعد لإطلاع الكونغرس الأمريكي على التوترات المتصاعدة.

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