اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

محمد بن راشد يعلن إطلاق "جائزة التميز الحكومي العربي" (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن ائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، إطلاق "جائزة التميز الحكومي العربي" من مقر جامعة الدول العربية.
وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة تغريدات على تويتر: "أطلقنا اليوم، ومن تحت قبة جامعة الدول العربية، "جائزة للتميز الحكومي العربي"، سنكرم من خلالها أفضل وزير عربي وأفضل مدير عربي وأفضل محافظ، وسنكرم التجارب العربية الإدارية الرائدة والجهات الحكومية العربية الرائدة وسنطلق منصة متكاملة للتحديث الإداري العربي".

وتابع: "بدأنا في مسيرة التميز الحكومي في الإمارات منذ 25 عاماً، ورأينا نتائجها المبهرة، ونطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات الحكومية في كافة أرجاء العالم العربي.. لو اهتممنا بالإدارة في منطقتنا كما نهتم بالسياسة فالمستقبل حتماً أفضل وأجمل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يعلن إطلاق "جائزة التميز الحكومي العربي" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا