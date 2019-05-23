موقع أمريكي: السودان مقبل على انفتاح اقتصادي بعد عقود من الظلام

أكد موقع “ستراتفور الامريكي” الذي يُعد من أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، إن السودان مقبل على انفتاح اقتصادي بعد عقود من الظلام، متوقعاً إمكانية أن يحقق السودان نموا اقتصاديا سريعا على المديين القصير والمتوسط.

وذكر الموقع أن السودان يملك من المقومات التي تجعله قادرا على تحقيق النجاح الاقتصادي والمشاريع، مضيفاً إنه بعد ثلاثين عاما من “العزلة الدولية”، هناك مؤشرات الآن تدل على أن المجلس العسكري الانتقالي يخطو نحو إقامة حكومة مدنية تدير البلاد في السنوات المقبلة.

وتابع “إن تحولا سياسيا جوهريا من هذا القبيل قد يدفع الولايات المتحدة في نهاية المطاف لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي طالما حدت من الاستثمار في البلاد لوقت طويل لا سيما من الغرب”.

وسيكون بوسع الشركات المتعددة الجنسيات الراغبة بالاستثمار ، الاستفادة من الدخول في أسواق السودان المتنوعة وغير المستغلة إلى حد كبير، وجميعها بحاجة إلى التمويل والتقنية الحديثة والخبرات.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن أهم الفرص أمام المستثمرين الأجانب في السودان تتوفر في قطاعات الزراعة والبنية التحتية وتعدين الذهب والسياحة، والتي قد تكون متاحة لأول مرة منذ عقود.